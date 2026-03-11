Nordio invia ispettori | giudici difendono scelte per i

Il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare ispettori al Tribunale dei minorenni di L’Aquila per approfondire le procedure adottate nel caso della famiglia Trevallion. La vicenda riguarda l’allontanamento della madre dai tre figli che si trovano attualmente in una casa famiglia. I giudici coinvolti hanno difeso le decisioni prese, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Il Ministero della Giustizia sta inviando ispettori al Tribunale dei minorenni di L’Aquila per indagare sul caso della famiglia Trevallion, scatenato dall’allontanamento della madre dai tre figli ospitati in una casa famiglia. I magistrati hanno risposto definendo aggressivi i toni usati da politici e difendendo le loro decisioni come dettate esclusivamente dalla tutela dei minori. La situazione è giunta a un punto di svolta dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’intervento del ministro Carlo Nordio, il quale promette di arrivare a una conclusione definitiva sulla vicenda. Nel frattempo, la Garante regionale per l’Infanzia lavora per evitare ulteriori traumi ai bambini, mentre i legali della famiglia chiedono la sospensione dell’ordinanza di allontanamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

