Manca sempre meno al referendum sulla giustizia e il ministro Carlo Nordio interviene per commentare le sue posizioni. Durante un ospitata, Nordio ha affermato che con il sì si eviterebbero casi come Garlasco e ha commentato le parole di Gratteri, definendole gravi ma inserendole nel giusto contesto. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di grande attenzione mediatica sulla riforma.

Manca sempre meno al referendum sulla giustizia, il ministro Carlo Nordio traccia la strada. Ospite a “Realpolitik”, in onda su Rete 4, il Guardasigilli ha commentato i possibili effetti della riforma che porta la sua firma e ha diretto lo sguardo al caso di Garlasco: "Ritengo che casi Garlasco, dopo la riforma che faremo a seguito di questa riforma, non ce ne dovrebbero più essere: perché noi attueremo il processo accusatorio. Se dovesse vincere il 'no' credo che non ci sarebbe più spazio per fare una riforma nel senso voluto da Giuliano Vassalli quaranta anni fa". A proposito del caso Bartolozzi - la capo di Gabinetto al centro del solito... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Con il Sì basta casi Garlasco. Gratteri? Parole gravi ma va considerato il contesto"

Articoli correlati

Referendum, Nordio come Meloni dice che se vince il Sì non ci saranno più “casi Garlasco”Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla...

Gratteri replica a Nordio dopo il caos sule parole sul referendum, "non mi metteranno a tacere con le minacce"Non si esaurisce la scia di polemiche innescata dalle parole dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nordio Con il Sì basta casi Garlasco...

Temi più discussi: Nordio, dopo la vittoria del sì metteremo mano al codice di procedura penale; Salvi: Riforma Nordio e legge elettorale, l’intreccio è nefasto; Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro Nordio; Referendum, Bartolozzi e la campagna per il Sì: La magistratura è un plotone d'esecuzione, togliamocela di mezzo. Le opposizioni: Si dimetta. Nordio: dispiaciuto, si scuserà.

Referendum, Nordio come Meloni dice che se vince il Sì non ci saranno più casi GarlascoIl ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla Giustizia: Ritengo che casi Garlasco, dopo la riforma che ... fanpage.it

Referendum, a Torino tutta FdI alla corte di Nordio: Il Sì come un 25 aprileFratelli d’Italia serra i ranghi alla corte di Nordio. In prima fila (e in grande spolvero) all’Nh Hotel di corso Vittorio Emanuele ci sono quasi tutti gli assessori regionali in quota Giorgia Meloni. torino.repubblica.it

Bersani commenta le parole choc di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio: "Dichiarazioni che hanno superato un limite che si fa fatica a credere. In Sicilia lei parla di plotoni di esecuzione. Ricordo che davanti al plotone di esecuzione ci sono andati Liv - facebook.com facebook

Per #Meloni i giudici italiani contro il rimpatrio degli immigrati stupratori Il solito ritornello stantio è molto desolante. Nella realtà è stato il #governoMeloni e il suo ministro #Nordio a rimpatriare in Libia, ma con tutti gli onori, uno accusato di stupri… #Almasri # x.com