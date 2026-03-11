Nord Corea | la sorella di Kim accusa Usa e Sud

Il 10 marzo 2026, durante le esercitazioni congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, la sorella di Kim ha accusato entrambe le nazioni di provocare tensioni. Pyongyang ha emesso un avvertimento forte, criticando le manovre militari e denunciando azioni considerate destabilizzanti. La situazione si è intensificata nel giorno in cui si sono svolti gli esercizi congiunti.

Il 10 marzo 2026, mentre le esercitazioni congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti si avviavano, Pyongyang ha lanciato un avvertimento severo. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano, ha definito queste manovre come prove per l'occupazione del paese. La tensione sale in un momento in cui Seul e Washington coordinano le loro forze militari. L'accusa principale riguarda lo spostamento di sistemi difensivi Patriot da territorio sudcoreano verso altre zone di conflitto. Secondo le dichiarazioni provenienti dal Nord, questi missili vengono trasferiti per sostenere le operazioni belliche in Iran. Tale movimento è stato interpretato come una dimostrazione di forza capace di scatenare conseguenze terribili per la regione.