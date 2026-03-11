Non sono io l’uomo nel vicolo | omicidio di David Rossi Francesco Giusti parla in commissione

Francesco Giusti ha testimoniato oggi in commissione riguardo all’omicidio di David Rossi, affermando di non essere coinvolto nel vicolo in cui si sarebbe svolto l’evento. Ha ringraziato il presidente Vinci e gli altri membri per l’opportunità di essere ascoltato, spiegando di essere stato chiamato in causa il 18 novembre dalla signora Ricci durante una testimonianza precedente.

Siena, 11 marzo 2026 - “Grazie al presidente Vinci e a tutti i componenti della commissione per avermi dato la possibilità di essere qui oggi (ieri, ndr ) semplicemente perché sono stato tirato in causa il 18 novembre dalla signora Ricci d urante una testimonianza, anch’essa in commissione. Mi sembrava doveroso, anche alla luce di tutto quello che ho passato in questo periodo: giornalisti che mi rincorrevano, interviste a sorpresa. Mi sembrava giusto dire quella che è la verità: assolutamente non sono io la persona che lei dice apparire nel vicolo del Monte Pio qualche minuto dopo la caduta di Rossi dalla finestra”. Inizia così l’audizione di Francesco Giusti, all’epoca della morte di David Rossi (“Il fatto colpì molto Siena, dice più avanti, era un figlio di questa città”) segretario comunale della Lega a Siena e dipendente Mps. 🔗 Leggi su Lanazione.it

