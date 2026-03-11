Non maltrattò il figlio I giudici assolvono la madre

Il tribunale collegiale di Lucca ha assolto una donna dall’accusa di aver maltrattato il figlio minorenne. La sentenza è stata pronunciata dalla presidente della corte, la dottoressa Alessia Solombrino. La donna era stata portata in giudizio con l’accusa di aver commesso abusi sul proprio figlio, ma i giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarla.

Assolta per non aver commesso il fatto. Questa la sentenza pronunciata dal tribunale collegiale di Lucca, presidente la dottoressa Alessia Solombrino, nei confronti di una donna finita sotto processo con l'accusa di aver maltrattato il figlio minorenne. Il pm aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione. La vicenda risale a oltre cinque anni fa. Il bambino, che all'epoca dei fatti aveva dieci anni, aveva mostrato un forte disagio a scuola e le insegnanti avevano segnalato la delicata situazione ai servizi sociali. Ben presto emerse che il disagio era ricollegabile all'ambiente familiare. Dai vari accertamenti sulla situazione familiare, affidati anche alle forze dell'ordine, era poi scaturita la denuncia nei confronti della donna, una cinquantenne lucchese.