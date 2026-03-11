Teo, 24 anni di Olgiate Molgora, ha vinto la quindicesima stagione di “MasterChef Italia”. Durante l’ultima puntata, ha superato Matteo Lee, eliminato nel corso del programma. Teo ha dichiarato di non far parte della brigata di Cannavacciuolo e ha affermato che l’eliminazione di Matteo Lee non è stata ingiusta. È uno studente di International Marketing.

Teo ha 24 anni, brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco), è stato proclamato vincitore di “MasterChef Italia” dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della finale con uno scontro a 2 Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella). Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne OSS di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. Al vincitore 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: “Il gusto del perché – Nulla si crea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è vero che faccio parte della brigata di Cannavacciuolo. L’eliminazione di Matteo Lee? Non è stata ingiustizia”: parla Teo vincitore di MasterChef

