noemi gasparini debutta in duo

Noemi Gasparini si esibisce questa sera per la prima volta in duo a Bologna, presso la Sala Marco Biagi di via S. Stefano 119 alle 20.30. L'artista presenta un nuovo progetto musicale e si prepara a condividere il palco con un altro musicista. L’evento segna il debutto ufficiale di Gasparini in questa formazione e si svolge in un contesto culturale dedicato alla musica dal vivo.

Debutto assoluto a Bologna questa sera alle 20.30 in Sala Marco Biagi di via S. Stefano 119 per la violinista e cantante italo-messicana Noemi Gasparini, nota per la sua attività come membro delle Flor de Toloache, gruppo mariachi femminile di New York vincitore di un Grammy Award, e delle Jarana Beat, gruppo messicano con influenze afro-americane con sede a New York. Appassionata di Son Jarocho, musica tradizionale del Golfo del Messico, Noemi Gasparini propone concerti in cui si incontrano musica classica, musica latino-americana e le sue canzoni, in collaborazione con una grande varietà di musicisti, come recentemente il violinista venezuelano Alexis Cardenas e il suo gruppo Recoveco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

