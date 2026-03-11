Noctis Camp | il letto che diventa divano

Il 11 marzo 2026, Noctis ha presentato ufficialmente Camp, un sistema modulare che trasforma il letto in divano. L’innovazione permette di cambiare configurazione tra zona notte e soggiorno senza spostare i mobili, offrendo flessibilità negli spazi. La presentazione ha avuto luogo nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico interessato alle soluzioni abitative.

È il pomeriggio del 11 marzo 2026 quando Noctis presenta ufficialmente Camp, un sistema modulare che dissolve i confini tra zona notte e soggiorno. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra N-lab e lo Studio d+a per rispondere all’evoluzione dell’abitare contemporaneo. L’iniziativa punta a creare micro-architetture flessibili capaci di adattarsi ai ritmi quotidiani degli abitanti. La novità risiede nella capacità di trasformare uno spazio fisico in un rifugio dinamico che cambia funzione durante la giornata. Non si tratta più di mobili statici ma di elementi che seguono le esigenze di chi vive la casa. La personalizzazione è il cuore pulsante di questa proposta progettuale innovativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noctis Camp: il letto che diventa divano Articoli correlati Sanremo 2026, Roma abbandona il divano: i locali della Capitale dove il Festival diventa evento collettivoChe piaccia o meno, il festival di Sanremo è diventato negli anni un vero e proprio rito collettivo. Il letto al centro della stanza? Ecco quando questa soluzione diventa necessariaUna parete occupata dal letto, un’altra da una finestra, una terza da un mobile e l’ultima dall’armadio.