Nocera Multiservizi | esposto del sindacato Flaica Cub | Videosorveglianza usata per monitorare i dipendenti

Il sindacato Flaica Cub ha presentato un esposto a Nocera rivolto alla gestione di Nocera Multiservizi, denunciando l'uso della videosorveglianza per monitorare i dipendenti. L'atto si basa su presunte pratiche di sorveglianza che coinvolgono il personale dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni. La questione riguarda la gestione delle telecamere e le modalità di controllo adottate dall’amministrazione.

