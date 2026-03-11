noa e una suora libanese nel silenzio del monastero nasce un appello alla pace

Noa, una suora libanese, si trova nel monastero dove, in un momento di quiete, ha espresso un appello alla pace. Le sue parole arrivano in un contesto segnato da notizie di conflitti, tensioni tra nazioni e violenze quotidiane. La suora ha scelto di parlare nel silenzio del monastero, rivolgendosi a chi ascolta senza usare parole forti.

Nel tempo in cui le cronache internazionali sono dominate ogni giorno da notizie di conflitti, bombardamenti e tensioni tra popoli, ogni gesto che richiama alla pace assume un valore ancora più profondo. Proprio mentre il mondo sembra parlare sempre più il linguaggio della guerra, in un piccolo angolo dell’Appennino romagnolo si è vissuto un momento semplice ma carico di significato: un incontro inatteso tra persone di culture e storie diverse unite dal desiderio di pace. Nella quiete del monastero di Sant’Antonio di Padova, a Pennabilli, le monache agostiniane di clausura nel tempo hanno accolto tanti pellegrini, ma mai una star di calibro internazionale come Noa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

