Niscemi frana l’area dei satelliti militari Usa

Una frana ha interessato l’area dei satelliti militari statunitensi a Niscemi, coinvolgendo la zona in cui si trova il sistema Muos. L’evento ha provocato uno smottamento nel terreno e ha sollevato dubbi sulla stabilità dell’area. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sugli eventuali danni o sui rischi futuri legati alla frana. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Quale impatto ha avuto la frana di Niscemi sulla zona dove si trova il Muos, l'area satellitare degli Usa? Se c'è stato uno smottamento anche in quell'area quanto può incidere sulla traiettoria delle parabole e quali rischi potrebbero esserci per la salute e l'ambiente? Sono gli interrogativi posti dal comitato No Muos che sta organizzando una manifestazione per fine marzo a Niscemi per accendere i riflettori sull'uso del sistema satellitare messo a regime dagli americani nella guerra all'Iran. Dubbi che non lasciano tranquillo neppure il sindaco, Massimiliano Conti, che ha scritto alle autorità militari statunitensi per avere ragguagli sul cedimento al di sotto del Muos, in contrada Ulmo.