Niente casa in Italia accoglienza a metà per i palestinesi di Gaza

Il 27 maggio 2025, Mohammed Al-Hazki è arrivato a Fiumicino dopo un viaggio di circa 15 mesi, senza una sistemazione stabile in Italia. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di accoglienza che, secondo quanto riferiscono alcuni rappresentanti, risulta frammentata e insufficiente per i palestinesi di Gaza. La situazione di molti di loro rimane complessa, con poche soluzioni concrete all’orizzonte.

PalestinaItalia Il governo lascia tante famiglie parcheggiate nei Cas. In una scuola a Rifredi, un’aula a testa, bagni in comune e cucina vietata: «Doveva essere una soluzione temporanea, sono persone che hanno bisogno di normalità. Una donna è finita in un Cas per soli uomini». La storia di Mohammed e Safa PalestinaItalia Il governo lascia tante famiglie parcheggiate nei Cas. In una scuola a Rifredi, un’aula a testa, bagni in comune e cucina vietata: «Doveva essere una soluzione temporanea, sono persone che hanno bisogno di normalità. Una donna è finita in un Cas per soli uomini». La storia di Mohammed e Safa Quando il 27 maggio 2025 Mohammed Al-Hazki è sceso dal pullman su cui era salito poche ore prima a Fiumicino, erano trascorsi 15 mesi da quando aveva visto per l’ultima volta suo figlio Ibrahim. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

