Neymar salta un'altra partita nel giorno del compleanno della sorella | è l'undicesima volta in carriera
Neymar non scenderà in campo anche questa volta nel giorno del compleanno della sorella, segnando l’undicesima assenza in carriera in occasione di questa ricorrenza. Da quando ha iniziato la sua carriera, nel 2015, il brasiliano ha saltato diverse partite per motivi legati a squalifiche o infortuni, e questa tradizione si ripete anche quest’anno. La coincidenza tra il giorno speciale e le assenze continua a riproporsi nel corso degli anni.
Nella settimana del compleanno della sorella Neymar non ha mai giocato tra squalifiche e infortuni più o meno lievi: dal 2015 a oggi la storia si ripete sempre allo stesso modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
