Neymar salta un'altra partita nel giorno del compleanno della sorella | è l'undicesima volta in carriera

Neymar non scenderà in campo anche questa volta nel giorno del compleanno della sorella, segnando l’undicesima assenza in carriera in occasione di questa ricorrenza. Da quando ha iniziato la sua carriera, nel 2015, il brasiliano ha saltato diverse partite per motivi legati a squalifiche o infortuni, e questa tradizione si ripete anche quest’anno. La coincidenza tra il giorno speciale e le assenze continua a riproporsi nel corso degli anni.