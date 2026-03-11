Domenica 15 marzo alle ore 16 si svolgerà a Villa Silvia Carducci, in via Lizzano 1241, l'evento intitolato

Domenica 15 marzo, a partire dalle ore 16 a Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 1241) si terrà il secondo appuntamento della rassegna ‘ CON-TATTI – Geografie del sentire ’, ciclo di incontri che intreccia letteratura, ecologia ed esperienza diretta della natura per riflettere sul rapporto tra esseri umani, ambiente e comunità viventi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esplorare i legami profondi, intimi e collettivi, che uniscono l’essere umano alla natura e agli altri viventi. Il pomeriggio si aprirà alle ore 16 con una camminata naturalistica nel parco di Villa Silvia e nei sentieri limitrofi. Alle ore 18 Mia Canestrini, zoologa, divulgatrice e scrittrice, presenterà il suo ultimo libro Nelle terre dei lupi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nella terra dei lupi" con la zoologa. Mia Canestrini

Articoli correlati

Perché i lupi vivono in branco: quanto è importante la socialità e che ruolo ha nella vita dei lupiI lupi sono predatori sociali e vivono in branco, l'unità familiare di solito composta da una coppia riproduttiva e dai loro figli di una o più...

Leggi anche: Estra con Buva nella tana dei lupi. Avellino prima tappa della risalita