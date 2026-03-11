Nella notte di Adebayo c' è anche lo show di Wemby | 8 triple 39 punti e gli Spurs fermano i Celtics

Nella notte di gioco, Wemby ha messo a segno 8 triple e totalizzato 39 punti, contribuendo alla vittoria degli Spurs contro i Celtics. Durante la partita, il centro di Miami ha segnato complessivamente 83 punti, mentre Boston ha perso Brown, che è stato espulso nel primo tempo. La partita ha visto entrambe le squadre impegnarsi intensamente su campo.

La notte del 10 marzo 2026 passerà alla storia come quella degli 83 punti di Bam Adebayo. Ma c'è stato altro nella Nba. Come i 39 punti con 8 triple a segno di Wembanyama nel successo degli Spurs (16-1 nelle ultime 17) sui Celtics, che si lamentano per l'espulsione di Brown per doppio tecnico dopo un fallo non chiamato. Tripla doppia per Doncic nella vittoria dei Lakers su Minnesota. Il massimo in carriera di Buzelis (41 punti) compresa la tripla decisiva, lanciano Chicago contro i Warriors. Torna a vincere Philadelphia (35-30), dopo essere scivolata in zona play-in con 4 sconfitte nelle 5 gare precedenti. Lo fa in una sfida tra squadre rimaneggiate contro Memphis (23-41), che invece subisce la 12ª sconfitta nelle ultime 15 gare.