Nel decreto Pnrr viene introdotta la possibilità di rinnovare il mandato dei rettori delle università statali, portando la durata complessiva a dieci anni suddivisi in due incarichi di cinque. Sono interessate diverse università dove i rettori in scadenza potrebbero essere riconfermati. La misura riguarda solo le università statali e si applica alle istituzioni coinvolte nel decreto.

Anche nelle università statali il mandato dei rettori potrebbe diventare rinnovabile, per una durata complessiva di dieci anni sul modello cinque più cinque. Così facendo il modello si avvicinerebbe al sistema già in vigore nelle università private. Il condizionale è d’obbligo visto che la questione è sorta e tramontata più volte negli ultimi mesi. Ad esempio quando il 29 gennaio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato l’ultimo decreto Pnrr (il Dl 192026 che è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio). Già in quella sede si era parlato di inserire nel testo una modifica in tale senso, senza riuscire però a trovare la quadra. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Nel decreto Pnrr fa capolino il doppio mandato dei rettori: ecco quelli in scadenza

