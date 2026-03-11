Nel 2026 27 trasferimento provinciale docenti da sostegno a materia solo sul 75% dei posti Novità
Per l’anno scolastico 20262027, i trasferimenti provinciali dei docenti privi di precedenza da sostegno a posto comune saranno consentiti sul 75% dei posti disponibili. La novità riguarda i trasferimenti a domanda all’interno della stessa provincia di titolarità, con la modifica che si applica esclusivamente ai posti di sostegno. La misura interessa i docenti senza specifiche precedenze.
Per l’a.s. 20262027, i trasferimenti a domanda all’interno della provincia di titolarità, da posto di sostegno a posto comune, dei docenti privi di precedenza, saranno effettuati sul 75% dei posti disponibili. L'articolo Nel 202627 trasferimento provinciale docenti da sostegno a materia solo sul 75% dei posti. Novità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
