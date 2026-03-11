Nei labirinti della legge Bonus sconti e deroghe

Nel panorama attuale, si parla di bonus, sconti e deroghe che coinvolgono diversi settori e amministrazioni. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione di queste agevolazioni, spesso complicate da norme e regolamenti che si intrecciano tra loro. La realtà si presenta come un complesso intreccio di regole, con procedure che oscillano tra facilità e ostacoli burocratici. La questione riguarda principalmente la chiarezza e la trasparenza delle procedure adottate.

E chi l'ha detto che la montagna è un luogo? Nella geografia variabile della politica in eterno divenire sembra piuttosto un'opinione (dipende da quale punto la si guardi), ma anche una formula aritmetica, o un labirinto di cavilli con le porte girevoli. Così accade che la nuova legge sulla montagna e il Dpcm che ne definisce i criteri, seppur nati con l'encomiabile intento di correggere le storture di norme vecchie di settant'anni e più, ora rischino di produrre l'effetto esattamente opposto: moltiplicare paradossi e stramberie, alimentare campanilismi e rivalità tra Comuni, con l'epilogo tutto italiano del solito assalto alla diligenza sul punto di partire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nei labirinti della legge. Bonus, sconti e deroghe