A Macerata, molti negozi e locali nel centro storico risultano chiusi o vuoti, con una percentuale di locali vuoti che arriva a uno su quattro in via Garibaldi. Nonostante questa situazione, i dati mostrano che il saldo tra aperture e chiusure di attività commerciali resta positivo, indicando una stabilità generale nel mercato locale. La città continua a vedere un ricambio di attività che affianca i negozi storici presenti nel centro.

Macerata, 11 marzo 2026 – Un ricambio di attività che affianca il commercio stabile dei locali storici del centro: questo il bilancio – che, dati alla mano, si mantiene in attivo – di domanda e offerta dei negozi maceratesi. Camminando per le vie principali del centro storico si nota, partendo da via Gramsci, la presenza di venti locali, di cui tre vuoti e due in via di riapertura (uno è l’ex bar Cabaret; l’ altro un negozio di abbigliamento che, nelle prossime settimane, occuperà lo spazio accanto a Romano Uomo). MACERATA, 10.03.26 CENTRO STORICO, NEGOZI CHIUSI. NELLA FOTO: GIUSEPPE ROMANO, PRSIDENTE ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI La mappa delle vetrine chiuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozi e locali vuoti in centro storico, in via Garibaldi chiusi uno su 4. “Ma in città il saldo resta positivo”

Articoli correlati

Leggi anche: Novara, negozi storici chiusi in centro città: come cambia il modo di fare shopping?

Leggi anche: Residenti, il piano è inclinato. Più capelli bianchi, meno bebè: "Ma non è una fuga dalla città. Saldo positivo rispetto ai nati"

Tutti gli aggiornamenti su Negozi e locali vuoti in centro storico...

Temi più discussi: Negozi e locali vuoti in centro storico, in via Garibaldi chiusi uno su 4. Ma in città il saldo resta positivo; Lotta ai negozi vuoti e sfitti: si amplia il progetto 'Affittami', le vie passano da 15 a 70; Genova, valzer di vetrine in via Roma. Quattro negozi pronti ad aprire; Il centro di Latina sempre più vuoto: oltre 50 negozi sfitti.

Locali chiusi, in centro sono 400: «Servono i negozi a tempo»TREVISO - La stima è che in città tra negozi, uffici e magazzini ci siano 400 locali vuoti, vetrine spente. Tutte lungo le strade, le vie più o meno trafficate. ilgazzettino.it

Senigallia, imbrattate le vetrine dei negozi vuoti: la scritta Sfitti e numeri progressiviSENIGALLIA - Da via Carducci a via Perilli, passando per via Sanzio: vetrine di negozi sfitti imbrattate nella notte tra sabato e domenica. È Paola Candi, presidente provinciale di Fiaip (Federazione ... corriereadriatico.it

In passato i supermercati non esistevano ma c’erano tante piccole botteghe gestite ciascuna da una famiglia. Nei negozi alimentari i prodotti in vendita non erano confezionati bensì si vendevano sfusi. Ad esempio la pasta era contenuta in cassette e quando facebook

Sempre più rari a Parma i negozi in cui si taglia il parmigiano davanti al cliente. Meno male che c'è la Casa del Parmigiano Reggiano di Silvano Romani, in Strada Garibaldi. x.com