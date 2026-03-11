Ndrangheta in Piemonte | 24 comuni sotto controllo

In Piemonte, ventiquattro comuni sono stati identificati come zone di presenza della ‘ndrangheta. La mappa della criminalità organizzata si sta modificando, coinvolgendo aree tradizionalmente legate all’industria e all’agricoltura. Le autorità hanno confermato questa diffusione, evidenziando una presenza consolidata della criminalità organizzata nella regione. I dettagli sono stati resi noti attraverso indagini e operazioni di polizia.

La mappa della criminalità organizzata si sta riscrivendo: nel Piemonte, terra di industria e agricoltura, la presenza della 'ndrangheta è stata accertata in almeno ventiquattro comuni distinti. Dal 2011 a oggi, oltre venticinque inchieste giudiziarie hanno portato all'identificazione di più di quattrocentocinquanta indagati, rivelando una rete che opera nell'ombra ma con impatti economici tangibili. I dati emersi dal report di Libera per il 2024 dipingono un quadro preoccupante: i reati spia hanno raggiunto la cifra complessiva di ventinove mila cinquecentoquindici casi. L'aumento dei crimini legati allo spaccio e al riciclaggio segna una curva in salita, con un incremento del centosettantasette virgola tredici percento sui sequestri di cocaina rispetto all'anno precedente.