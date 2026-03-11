Nella notte, nella partita tra Miami Heat e Washington, Bam Adebayo ha segnato 83 punti, superando il record di Kobe Bryant per punti in una sola partita. Il giocatore dei Heat ha messo a referto questa cifra impressionante, diventando protagonista di una serata memorabile. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un momento storico per la NBA.

Il lungo dei Miami Heat supera Kobe Bryant realizzando 83 punti in una singola partita. La sua prestazione è la seconda all-time nella storia della NBA, dietro solo a Wilt Chamberlain con 100 punti È stata una notte che resterà impressa nella memoria degli appassionati della NBA. Nel successo per 150-129 dei Miami Heat contro i Washington Wizards, il protagonista assoluto è stato Bam Adebayo, autore di una prestazione straordinaria da 83 punti. A raccontare l’emozione della serata è stato anche lo storico telecronista degli Heat Eric Reid, voce della franchigia dal 1991, che ha definito la partita “una notte che entra dritta nella storia della NBA”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - NBA, notte storica per Bam Adebayo: 83 punti nella partita contro Washington

Articoli correlati

Bam Adebayo, 83 punti che entrano nella storia NBA in una notte leggendaria41 minuti e 54 secondi in campo, 20/43 dal campo con 7/22 da tre punti e 36/43 ai tiri liberi, che non è neanche un dato privo di senso viste le...

Nba, Adebayo segna 83 punti contro Washington: serata storica per il centro degli HeatPrestazione straordinaria nella notte di regular season: Bam Adebayo firma la seconda miglior prova realizzativa nella storia Nba.

HISTORIC: Bam Adebayo Scores 83 Points and Makes NBA HISTORY with Record Setting Performance

Contenuti e approfondimenti su Bam Adebayo

Temi più discussi: NBA, Adebayo ancora non ci crede: Siamo io, Wilt e Kobe? Mi sembra una pazzia; La magica notte di Adebayo 83 punti in una partita Nba!; NBA, Adebayo da record: segna 83 punti e firma il secondo miglior punteggio di sempre; Adebayo, notte magica: segna 83 punti, seconda prestazione di sempre in Nba.

Bam Adebayo, 83 punti che entrano nella storia NBA in una notte leggendaria41 minuti e 54 secondi in campo, 20/43 dal campo con 7/22 da tre punti e 36/43 ai tiri liberi, che non è neanche un dato privo di senso viste le buone ... oasport.it

Bam Adebayo meglio di Kobe Bryant: storica partita da 83 punti in NbaMeglio ha fatto solo Wilt Chamberlain con i leggendari 100 punti segnati il 2 marzo 1962 in Philadelphia-New York. sportal.it

83 punti 9 rimbalzi 3 assist 2 stoppate 2 palle rubate 31 punti nel primo quarto 43 punti all’intervallo 62 punti a fine terzo quarto 20/43 al tiro 36/43 ai liberi Triplicato negli ultimi minuti da Washington che non voleva fargli battere il record… Bam Adebayo, quest - facebook.com facebook

Bam Adebayo, 83 punti È la seconda miglior prestazione #NBA di sempre. Meglio degli 81 di Kobe. Dietro solo ai 100 di Wilt. Complimenti a un giocatore che ha lavorato duro per arrivare dov’è, che ha deciso di fare la storia e ci è riuscito x.com