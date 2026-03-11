Nba | Bam Adebayo nella storia record di punti contro Washington Superato Kobe Bryant

Nella partita di regular season contro i Washington Wizards, Bam Adebayo ha segnato 83 punti, stabilendo il secondo miglior risultato di sempre in Nba. Con questa prestazione, il centro dei Miami Heat ha superato il record precedentemente detenuto da Kobe Bryant. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Bam Adebayo entra nella storia Nba. Nella notte di regular season il centro dei Miami Heat mette a segno 83 punti contro i Washington Wizards, firmando la seconda miglior prestazione di sempre. Meglio del cestista statunitense con cittadinanza nigeriana la stella Wilt Chamberlain, che il 2 marzo 1962 chiuse con 100 punti a referto la sfida tra i suoi Philadelphia Warriors e i New York Knicks. Adebayo supera di appena due punti gli 81 che Kobe Bryant messi a segno nel 2006 nella sfida tra i Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors. Questi i numeri di Adebayo: 41 minuti e 54 secondi in campo, 2043 con 722 da tre punti e 3643 ai tiri liberi.