Nba Adebayo segna 83 punti contro Washington | serata storica per il centro degli Heat

Durante la partita tra Miami Heat e Washington, il centro degli Heat ha segnato 83 punti, una delle prestazioni più alte mai registrate nella regular season della Nba. Questa serata si inserisce tra le più significative per la storia del campionato, con Adebayo che ha realizzato la seconda miglior prestazione di sempre. La partita si è conclusa con il risultato di una vittoria importante per gli Heat.

Prestazione straordinaria nella notte di regular season: Bam Adebayo firma la seconda miglior prova realizzativa nella storia Nba. Simone Fontecchio chiude con 18 punti. È stata la notte di Bam Adebayo nella regular season Nba. Il centro dei Miami Heat ha firmato una prestazione storica mettendo a referto 83 punti contro i Washington Wizards, trascinando i suoi al successo 150-129. Una performance che entra di diritto nella storia della lega: quella di Adebayo rappresenta infatti la seconda miglior prestazione realizzativa di sempre in Nba. Davanti resta soltanto Wilt Chamberlain, autore dei leggendari 100 punti il 2 marzo 1962 con i Philadelphia Warriors contro i New York Knicks. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Clamoroso a Miami ! Adebayo segna 83 punti, è la seconda prestazione di sempre in Nba Nba, Adebayo nella storia: segna 83 punti nel successo di Miami sui Wizards e supera BryantMiami (Stati Uniti), 11 marzo 2026 – Bam Adebayo scrive il suo nome in maniera indelebile in una nuova pagina del gran libro della storia NBA. Aggiornamenti e notizie su Nba Adebayo segna 83 punti contro... Temi più discussi: Clamoroso a Miami! Adebayo segna 83 punti, è la seconda prestazione di sempre in Nba; NBA, pazzesco Adebayo: 83 punti agli Wizards, supera Kobe ed è secondo solo a Chamberlain; NBA, Adebayo da record: segna 83 punti e firma il secondo miglior punteggio di sempre; Adebayo, notte magica: segna 83 punti, seconda prestazione di sempre in Nba. Adebayo, pazzesco record: segna 83 punti in una partita Nba, seconda prestazione di semprePazzesco record di Bam Adebayo, 83 punti in una partita Nba. Inferiore solo ai mitici 100 di Wilt Chamberlain e davanti agli 81 di Kobe Bryant. Performance assolutamente inaspettata per ... ilmattino.it Clamoroso a Miami! Adebayo segna 83 punti, è la seconda prestazione di sempre in NbaIl centro degli Heat contro Washington scavalca gli 81 di Kobe Bryant e si piazza alle spalle solamente dei 100 di Wilt Chamberlain. Bam ha chiuso con 20/43 al tiro (7/22 da 3 punti) e un clamoroso 36 ... gazzetta.it #Nba, #Adebayo leggendario: segna 83 punti contro Washington e supera Bryant! x.com Notte storica in NBA “E’ una notte che entra dritta nella storia dell’Nba, ce la ricorderemo tutti”. Eric Reid, voce principale della tv dei Miami Heat, puó raccontarne tante visti che ricopre questo ruolo dal 1991. La sua emozione però arriva nitida quando Ba - facebook.com facebook