Nba Adebayo nella storia | segna 83 punti nel successo di Miami sui Wizards e supera Bryant

Durante una partita tra Miami e i Wizards, Bam Adebayo ha segnato 83 punti, superando il record di punti in una singola partita stabilito in passato da un noto giocatore. Con questa prestazione, ha contribuito alla vittoria della sua squadra. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, lasciando un segno importante nel campionato NBA.

Miami (Stati Uniti), 11 marzo 2026 – Bam Adebayo scrive il suo nome in maniera indelebile in una nuova pagina del gran libro della storia NBA. Nella notte, infatti, il lungo dei Miami Heat ha mandato a bersaglio ben 83 punti, che hanno contribuito in maniera decisamente significativa al 150-129 con cui la franchigia della Florida ha mandato al tappeto i Washington Wizards. Quella del cestista statunitense con cittadinanza nigeriana rappresenta la seconda miglior prestazione realizzativa di sempre in NBA, dopo i 100 punti mandati a bersaglio il 2 marzo 1962 da Wilt Chamberlain contro i New York Knicks, e supera gli 81 punti realizzati da Kobe Bryant il 22 gennaio 2006 contro i Toronto Raptors.