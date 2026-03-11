Nba Adebayo fa la storia | 83 punti e seconda miglior prestazione di sempre

Nella notte Nba, Bam Adebayo dei Miami Heat ha segnato 83 punti, stabilendo la seconda miglior prestazione di sempre dopo i 100 punti di Wilt Chamberlain e superando gli 81 punti di Kobe Bryant. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media, lasciando un segno importante nella storia della lega.

Nottata storica in Nba: Bam Adebayo dei Miami Heat mette a segno 83 punti, superando gli 81 di Kobe Bryant e piazzando la seconda miglior prestazione all-time, ?alle spalle solamente dei 100 di Wilt Chamberlain. Nelle migliori giocate dell'11 marzo non poteva non esserci spazio anche per lui, ma la vetta della classifica se la prende Josh Minott dei Brooklyn Nets. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba, Adebayo fa la storia: 83 punti e seconda miglior prestazione di sempre Articoli correlati Nba, Adcebayo fa la storia: 83 punti e seconda miglior prestazione di sempreNottata storica in Nba: Bam Adebayo dei Miami Heat mette a segno 83 punti, superando gli 81 di Kobe Bryant e piazzando la seconda miglior prestazione... Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (11 marzo): Adebayo fa la storia con 83 punti segnati. Seconda prestazione di sempre, superato Bryant Una selezione di notizie su Nba Adebayo fa la storia 83 punti e... Temi più discussi: NBA, Adebayo ancora non ci crede: Siamo io, Wilt e Kobe? Mi sembra una pazzia; Clamoroso a Miami! Adebayo segna 83 punti, è la seconda prestazione di sempre in Nba; Lo straordinario record di punti di Bam Adebayo in NBA; Basket, i risultati della notte NBA (11 marzo): Adebayo fa la storia con 83 punti segnati. Seconda prestazione di sempre, superato Bryant. Adebayo fa la storia con 83 punti: ecco tutti i risultati della notte NBA! – VIDEOWembanyama annienta Boston, Doncic illumina la serata dei Lakers: ecco il punto su tutti i risultati della notte in NBA È una notte storica nella NBA perché è stato riscritto un record che sembrava ... generationsport.it Adebayo leggendario: 83 punti contro Washington, superato Bryant! Seconda prestazione di sempre in NBALa stella dei Miami Heat scrive una pagina indimenticabile del basket: la franchigia della Florida vince 150-129 con il classe '97 capace di realizzare l'incredibile primato grazie anche a 36 tiri lib ... tuttosport.com #Nba, #Adebayo leggendario: segna 83 punti contro Washington e supera Bryant! x.com Notte storica in NBA “E’ una notte che entra dritta nella storia dell’Nba, ce la ricorderemo tutti”. Eric Reid, voce principale della tv dei Miami Heat, puó raccontarne tante visti che ricopre questo ruolo dal 1991. La sua emozione però arriva nitida quando Ba - facebook.com facebook