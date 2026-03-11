Nba Adcebayo fa la storia | 83 punti e seconda miglior prestazione di sempre
Nella notte NBA, Bam Adebayo dei Miami Heat ha totalizzato 83 punti, diventando il secondo miglior risultato di sempre nella storia del campionato. La sua prestazione supera gli 81 punti di Kobe Bryant e si colloca dietro ai 100 di Wilt Chamberlain. La partita ha visto Adebayo dominare sul campo, segnando in modo continuativo e dimostrando una prestazione straordinaria.
Nottata storica in Nba: Bam Adebayo dei Miami Heat mette a segno 83 punti, superando gli 81 di Kobe Bryant e piazzando la seconda miglior prestazione all-time, ?alle spalle solamente dei 100 di Wilt Chamberlain. Nelle migliori giocate dell'11 marzo non poteva non esserci spazio anche per lui, ma la vetta della classifica se la prende Josh Minott dei Brooklyn Nets. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
