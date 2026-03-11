Nathan | bimbi restino a Vasto minaccia di prelevarli

Nathan ha fatto un appello diretto affinché i bambini rimangano nella struttura di Vasto, sostenendo che non devono tornare a casa. Ha dichiarato che i minori devono restare lì e ha minacciato di intervenire se non verranno rispettate le sue richieste. La questione riguarda la permanenza dei bambini e la gestione della loro sistemazione.

Nathan ha lanciato un appello urgente affinché i bambini rimangano nella struttura di Vasto, rifiutando categoricamente qualsiasi ritorno a casa. La situazione si complica con una perizia psichiatrica sui minori fissata tra tre settimane, mentre la sentenza definitiva slitta in data non ancora definita. I genitori hanno già fatto ritorno nella loro dimora originaria, creando un contesto domestico che contrasta con la richiesta del padre. L’atmosfera è tesa poiché Nathan minaccia di prendere i figli da solo se le istruzioni non vengono seguite, evidenziando il conflitto insanito tra lui e Cate. Un architetto benefattore ha promesso di coprire l’affitto della struttura fino al diciottesimo anno di vita dei bimbi, offrendo un supporto economico cruciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

