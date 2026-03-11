Nasconde un gps nella bambola della figlia per seguire la madre | era stato già denunciato per maltrattamenti
Un uomo di 51 anni ha nascosto un GPS nella bambola della figlia per monitorare i movimenti della piccola e della compagna, che è anche sua madre. L’uomo era già stato denunciato in passato per maltrattamenti. La scoperta del localizzatore ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La bambola con il dispositivo è stata sequestrata durante un’ispezione.
