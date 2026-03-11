Nasce uno studio che vuole soddisfare la ' fame' di tecnologia di imprese professionisti e startup

In Emilia-Romagna, cresce la richiesta di innovazione, formazione e strumenti tecnologici da parte di imprese, professionisti e startup. A Cesena, in viale Matteotti nella zona Ponte Nuovo, viene aperto un nuovo studio che si propone di diventare un punto di riferimento locale per il settore. L’obiettivo è offrire supporto nel campo della tecnologia e dell’innovazione alle realtà imprenditoriali della zona.

In Emilia-Romagna cresce la domanda di innovazione, formazione e strumenti per competere. A Cesena, in viale Matteotti (zona Ponte Nuovo), nasce un nuovo studio che punta a diventare un punto di riferimento locale per imprenditori, Pmi e professionisti. 'Imprenditori Digitali', è pensato come.