La ventinovesima giornata di Serie A 20252026 vede scendere in campo Napoli e Lecce. La partita si svolge in una giornata di campionato italiana e riguarda la lotta per le posizioni di classifica. Il Napoli punta a consolidare la qualificazione in Champions League, mentre il Lecce cerca punti per allontanarsi dalle zone basse della graduatoria. La sfida si disputa in un contesto di alta tensione tra le due squadre.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. L’imperativo per i partenopei è blindare definitivamente la zona Champions, mentre per i salentini è cercare disperatamente ossigeno in fondo alla classifica. Napoli vs Lecce si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. NAPOLI VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei si presentano a questo appuntamento con il vento in poppa dopo il successo casalingo contro il Torino. Ora, la squadra di Conte cerca la terza vittoria consecutiva in campionato, visto il terzo posto a 56 punti e la possibilità di portarsi a meno uno dal MIlan, secondo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Lecce, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Leggi anche: Lecce vs Cremonese, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Carrarese vs Palermo, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Tutto quello che riguarda Napoli vs Lecce ventinovesima giornata...

Temi più discussi: Primavera: domani Lecce-Torino; Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Primavera: Lecce-Torino, ecco le formazioni; Diffidati Napoli in Serie A, ecco i giocatori a rischio squalifica.

Napoli-Lecce sarà diretta da Abisso di Palermo. Al Var NascaÈ stata resa nota la sestina arbitrale di Napoli-Lecce. Il direttore di gara sarà Abisso di Palermo, al Var Nasca ... mondonapoli.it

Dove vedere Napoli-Lecce: canale tv, diretta streaming, formazioniNapoli-Lecce sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. calciomercato.com

Politano è a digiuno di gol da quasi un anno Secondo voi si sbloccherà contro il Lecce #politano #napoli - facebook.com facebook

Piccolo allarme in casa Napoli: #Hojlund è rimasto fuori alla ripresa degli allenamenti a causa di un virus influenzale Le ultime da Castel Volturno x.com