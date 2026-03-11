Negli ultimi giorni a Napoli si parla molto di Vergara, protagonista di un attacco che ha coinvolto anche Bastoni, difensore dell’Inter. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre Michele Criscitiello ha commentato la situazione facendo riferimenti anche a Vergara. La polemica si è acceso nel contesto di un dibattito più ampio che coinvolge diverse figure del calcio italiano.

Nelle ultime settimane in Italia è scoppiato il “ caso Bastoni “, il difensore dell’Inter è preso di mira dai fischi dei tifosi avversari e in merito alla polemica è intervenuto Michele Criscitiello tirando in causa anche Antonio Vergara. Le parole di Criscitiello. Il direttore di Sportitalia in diretta ha dichiarato: “In Italia siamo ridicoli come al solito, continuiamo a fischiare Bastoni perché ha sbagliato l’esultanza, ha fatto la simulazione ma lo fanno tutti”. Difendendo il difensore italiano, Criscitiello ha sottolineato: “Bastoni ha sbagliato, ha chiesto scusa, l’avete insultato ma che dovete fare più? Ha sbagliato ed è stato stupido, non doveva esultare ma la simulazione gliela accettiamo perché tutti simulano”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Vergara sotto attacco: c’entra Bastoni, avete sentito?!

Articoli correlati

“Fallimento Napoli!”: c’entra anche Vergara, parole durissime! Avete sentito?Il Napoli sta affrontando una stagione difficile, con critiche che si concentrano su vari aspetti della gestione.

Leggi anche: Clamoroso Napoli, è successo con Vergara alla chiusura del mercato: avete sentito?

Altri aggiornamenti su Napoli Vergara sotto attacco c'entra...

Temi più discussi: Napoli, infortunio per Vergara; Napoli, la maledizione degli infortuni ha colpito ancora: Vergara out, quanto dovrà stare fermo; Infortunio Vergara, lunedì gli esami strumentali: il Napoli ha una speranza; Napoli, Vergara è il miglior giocatore Under 23 del mese di febbraio.

Napoli, infortunio Vergara: cosa filtra per la 29^ giornataInfortunio Vergara - Fiato sospeso in casa Napoli per le condizioni di Vergara: cosa filtra per la 29^ giornata ... fantamaster.it

Napoli, infortunio per VergaraSi è fermato Antonio Vergara: il giovane giocatore azzurro nelle scorse ore è stato sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di una lesione distrattiva della fascia plantare d ... adnkronos.com

MAGNA GRECIA-CAMPANIA: LA "MONTAGNA DI MARMO" A Napoli abbiamo la scultura antica più grande del mondo: la cd. "Montagna di marmo". Questo straordinario ed imponente gruppo scultoreo, meglio conosciuto come il "Toro Farnese" ma definito "la - facebook.com facebook

Il procuratore della Repubblica di Napoli Gratteri alla giornalista che chiedeva spiegazioni sul fatto che avesse attribuito falsamente a Sal Da Vinci l’intenzione di votare No al referendum ha risposto: “Con voi del Foglio faremo i conti dopo il referendum, stend x.com