Napoli un giovane ex Primavera è finalmente esploso e pronto per la prima squadra

Un giovane ex Primavera del Napoli ha raggiunto la prima squadra dopo aver dimostrato le proprie capacità. L’editoriale di Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com analizza la situazione attuale del club e le scelte per la rosa in vista della prossima stagione. La notizia si concentra sulla crescita del talento e sul suo inserimento nel gruppo principale, senza approfondire motivazioni o prospettive future.

L’editoriale firmato da Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com apre uno scenario interessante sul futuro del Napoli, soprattutto per quanto riguarda la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. L’esperto di mercato sottolinea un aspetto che potrebbe rappresentare una delle novità più intriganti del prossimo Napoli: la crescita del giovane Obaretin dopo l’esperienza maturata in prestito. Secondo il giornalista, il club starebbe valutando seriamente la possibilità di integrarlo definitivamente nella rosa. Le parole dell’editoriale sono chiare: “In difesa c’è una novità importante: tra i centrali del Napoli della prossima annata ci sarà anche Obaretin. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Il Napoli guarda al futuro: un giovane della Primavera pronto per allenarsi con la prima squadra?Nel finale di stagione del Napoli potrebbe aprirsi uno spiraglio importante per uno dei talenti più interessanti della Primavera azzurra.

Chi è il giovane talento del Milan pronto a brillare in prima squadra con AllegriIl Milan continua a valorizzare il vivaio e a puntare su promesse che possono crescere rapidamente in prima squadra, confermando una linea di...

Una raccolta di contenuti su Napoli un giovane ex Primavera è...

Temi più discussi: Giovane verso la panchina anche con l'infortunio di Vergara: la scintilla col Napoli non è ancora scoccata; Bagnoli, i comitati in assemblea nella Municipalità denunciano il ferimento di tre manifestanti; Napoli, corso di chirurgia per specialisti under 40: Bisogna formare e sostenere i giovani chirurghi; Napoli Primavera, l’ex tecnico: L’inserimento di Vergara non mi ha sorpreso.

L'INTERVISTA - Andrè Cruz a NM: Napoli, gran lavoro di Conte, Alisson Santos e Giovane hanno qualità, Hojlund è forte, fiducia in Neres, Lukaku e Juan JesusNAPOLI - Andrè Cruz, ex difensore brasiliano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine. - Dopo la vittoria del Napoli contro il Torino, due squadre in cui hai militato, arriva il Lec ... napolimagazine.com

Napoli: con un poker, Giovane sulla via di BergamoUn pomeriggio diverso, che però sta diventando una piacevole tradizione. Ieri a Castel Volturno è arrivato il Portici 1906 per una sgambata congiunta insieme con ... ilmattino.it

Napoli, teatro Sannazaro andato a fuoco, l'annuncio di Giuli: «Lo Stato acquisirà i locali» x.com

++ Giuli, il Mic acquisirà i locali del teatro Sannazaro di Napoli ++ - facebook.com facebook