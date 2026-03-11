Napoli si ferma alle 19 la Funicolare Montesanto | circolazione limitata anche per la Linea 1 metro

A Napoli, la Funicolare Montesanto ha sospeso il servizio alle 19, con l'ultima corsa alle 19.10. La circolazione della Linea 1 della metro è stata limitata dalle 18, con corse ridotte tra Piscinola e Garibaldi e stop verso il Centro Direzionale. La modifica negli orari riguarda entrambe le linee e si protrarrà fino a nuova comunicazione.