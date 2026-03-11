Napoli si ferma alle 19 la Funicolare Montesanto | circolazione limitata anche per la Linea 1 metro
A Napoli, la Funicolare Montesanto ha sospeso il servizio alle 19, con l'ultima corsa alle 19.10. La circolazione della Linea 1 della metro è stata limitata dalle 18, con corse ridotte tra Piscinola e Garibaldi e stop verso il Centro Direzionale. La modifica negli orari riguarda entrambe le linee e si protrarrà fino a nuova comunicazione.
Ultima corsa alle 19.10 per la Funicolare di Montesanto. Dalle 18 stop alla Linea metro 1 per Centro Direzionale, corse solo da Piscinola a Garibaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi: lavori alle scale mobili e fissePer la sostituzione delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, dal 25 gennaio al 24 aprile la stazione di Montesanto della Linea 2 della...
Napoli, le stazioni metro Linea 2 piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e marzoRete Ferroviaria Italiana chiude le due stazioni della metropolitana per lavori di adeguamento, finanziati col Pnrr.
Tutto quello che riguarda Funicolare Montesanto
Temi più discussi: Napoli, la funicolare di Montesanto chiuderà per manutenzione straordinaria; La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione, Cosenza: Lavori entro l’estate; Napoli, funicolare Montesanto: chiude entro l'estate prossima; Napoli, i lavori alla funicolare di Montesanto costano 10 milioni in più. Caccia ai fondi.
Problemi tecnici per la Funicolare di Montesanto, ultima corsa alle 19.10Chiusura anticipata alle 19.10 per la Funicolare di Montesanto. Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, fa sapere che per problemi tecnici, oggi, mercoledì 11 marzo 2026, effettuerà ... napoli.repubblica.it
La Funicolare di Montesanto chiude per lavori, quando e per quanto tempoLa Funicolare di Montesanto chiuderà per manutenzione entro l’estate. Previsti lavori da 18,8 milioni e riapertura nel 2027. napolike.it
https://www.tvcampiflegrei.it/napoli-funicolare-montesanto-chiude-entro-lestate-prossima-capodanno-bisogna-ridurre-i-tempi-del-fermo-da-6-8-mesi-a-3-4-mesi/ - facebook.com facebook