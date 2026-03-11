Napoli | pietra cade dalla basilica piazza chiusa ai veicoli

Una pietra si è staccata dal colonnato della basilica di San Francesco di Paola e si è schiantata nella piazza del Plebiscito a Napoli. In seguito all’accaduto, la piazza è stata chiusa ai veicoli per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le autorità stanno valutando le prossime operazioni di verifica e intervento.

Una pietra si è staccata dal colonnato della basilica di San Francesco di Paola, scendendo nella piazza del Plebiscito a Napoli. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026, non ha causato feriti ma ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri del nucleo Radiomobile. L’area interessata, situata sul lato delle rampe Paggeria, è stata immediatamente messa in sicurezza con la chiusura temporanea al transito veicolare. Le autorità hanno agito con rapidità per evitare che il distacco di calcinacci o altre parti dell’edificio potesse mettere a rischio i cittadini e i veicoli in transito. La vulnerabilità del patrimonio storico come sfida economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

