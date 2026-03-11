Miguel Gutierrez ha commentato il successo del Napoli contro il Torino allo stadio Maradona, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra. Ha parlato del suo ruolo in campo e ha fatto riferimento anche alla prossima sfida contro il Lecce. Le sue parole si sono focalizzate sull’andamento del team e sulla sua partecipazione alla partita.

Miguel Gutierrez analizza il momento del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino allo stadio Maradona. Il difensore ha anche parlato del suo primo gol con la maglia azzurra e dell’importanza di avere in squadra giocatori di grande livello come De Bruyne e Anguissa. Gutierrez, emozioni azzurre e primo gol. Gutierrez ha parlato ai microfoni di Radio CRC, per la vittoria nell’ultimo turno di campionato, ricordando anche la sua prima rete in maglia azzurra: “Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. La cosa più importante è vincere, anche se riuscire a farlo senza subire gol è ancora meglio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Gutierrez: “Orgoglioso della squadra!” poi parla del suo ruolo e del Lecce

