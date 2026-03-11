Napoli Gutierrez ammette | A destra mai giocato

Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, ha dichiarato di non aver mai giocato sulla fascia destra. La sua presenza in squadra ha attirato l’attenzione, considerando il ruolo in cui ha principalmente operato finora. La sua esperienza e le sue prestazioni sono state al centro dell’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma lui stesso ha chiarito di non aver mai ricoperto quella posizione.

Una delle piacevoli sorprese di questa stagione per il Napoli è sicuramente Miguel Gutierrez. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Girona per circa 18 milioni di euro, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e ad adattarsi anche in ruolo non propriamente suo, ovvero esterno di centrocampo a destra. Lui, che è un mancino naturale, non aveva mai giocato a piede invertito. Ai microfoni di Radio CRC, emittente partner di SCC Napoli, il classe 2001 spagnolo è stato intervistato ed ha ammesso che in realtà destra e sinistra non fa alcuna differenza. Di seguito il suo pensiero sintetizzato: “La squadra deve avere più soluzioni. Il mio lato è il sinistro, ma alla fine non è importante dove uno gioca, conta vincere. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Gutierrez: “Mai avevo giocato a destra, sono più difensivo di Politano, ma penso che posso farlo anch’io”Dc Napoli 31/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Miguel... Gutierrez: “Non avevo mai giocato a destra prima di quest’anno, ma credo di poter fare bene anche lì”Il calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Napoli Fiorentina rete Gutierrez #sscnapoli #seriea #calcio Contenuti e approfondimenti su Napoli Gutierrez ammette A destra mai... Temi più discussi: Conte impazzisce di gioia al gol di Elmas! Lascia da solo Gutierrez ed esulta così | FOTO; Napoli in gol con 17 giocatori diversi! Quest'anno solo la Juventus ha fatto meglio; Del Genio: Gutierrez in gran forma, ma Conte fa discutere: che polemica!; Elmas a CRC ammette: Mi dispiaceva non segnare, periodo difficile! Non dimentichiamo che... Napoli, Gutierrez: Giocare a destra? Non mi era mai capitato prima di quest’annoMiguel Gutierrez, esterno del Napoli arrivato lo scorso mercato estivo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando della sua posizione inedita a destra. Di seguito le sue dichiarazioni: Contro ... gonfialarete.com Napoli, Gutierrez: Destra o sinistra, non cambia. Fondamentale riavere KDB e AnguissaMiguel Gutierrez, esterno del Napoli, ha parlato all'emittente partner del club Radio CRC: Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita,. tuttomercatoweb.com MAGNA GRECIA-CAMPANIA: LA "MONTAGNA DI MARMO" A Napoli abbiamo la scultura antica più grande del mondo: la cd. "Montagna di marmo". Questo straordinario ed imponente gruppo scultoreo, meglio conosciuto come il "Toro Farnese" ma definito "la - facebook.com facebook Napoli, teatro Sannazaro andato a fuoco, l'annuncio di Giuli: «Lo Stato acquisirà i locali» x.com