Napoli emergenza infortuni senza fine | si ferma anche Vergara

Napoli, 11 marzo 2026 – Si è tanto parlato delle origini e delle cause dell'emergenza infortuni che da settimane interessa la squadra. Questa mattina, anche Vergara si è fermato a causa di un problema fisico, aggiungendosi a una lista di giocatori indisponibili. La situazione continua a preoccupare il club, che ora deve gestire un numero crescente di assenze tra i propri calciatori.

Napoli, 11 marzo 2026 - Si è tanto parlato delle origini e delle cause dell'emergenza infortuni che attanaglia il Napoli praticamente da inizio stagione, anzi, per la precisione fin dalle amichevoli estive, come testimoniato dal grave stop occorso a Romelu Lukaku nel corso dell'amichevole contro l'Olympiacos. Per qualcuno si tratta di una questione di mera casualità, da ricondurre magari alla teoria che vede i giocatori impegnati in sempre più partite sui vari fronti, tra club e Nazionali, sottoponendo il fisico a uno stress difficile da sostenere pure per un professionista; per altri, invece, a influenzare la quantità e la...

Allarme Napoli, emergenza infortuni senza fine: si ferma anche Beukema prima della Supercoppa

Napoli in emergenza verso il Milan: si ferma anche Olivera
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana, Conte perde un altro tassello: l'esterno uruguaiano salta l'allenamento e resta in forte dubbio...

Napoli, infermeria senza pace: altro stop per Lobotka. Conte in emergenza contro il Torino; Non perdiamo mai spirito e determinazione – Conte esalta la risposta del Napoli dopo l'emergenza infortuni; Probabili formazioni Napoli-Torino, De Bruyne e Anguissa in ripresa: McTominay e Lobotka ai box; D'Alessandro: Napoli devastato dagli infortuni, ma può puntare al secondo posto.

Napoli da scudetto senza infortuni? Del Genio: Esagerato, al massimo recuperavi 5 punti
Dire che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto senza infortuni ed errori arbitrali è un po' eccessivo, perché i punti di distanza sono undici, non tre. E poi quelli che ...

Sky, Compagnoni – L'emergenza infortuni continua, senza questi problemi il Napoli si sarebbe giocato lo scudetto
Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove si è soffermato su varie tematiche in merito al Napoli: dalla prossima partita contro il T ...

