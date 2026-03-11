Il Napoli si trova ad affrontare una fase complicata, con il tecnico che manifesta preoccupazione per le condizioni di Hojlund, mentre la squadra cerca di gestire un'ampia serie di infortuni. La squadra si prepara a una partita importante, ma le assenze e le problematiche fisiche di alcuni giocatori complicano la situazione. La rosa azzurra si sta adattando alle difficoltà, mantenendo alta l’attenzione sul recupero dei giocatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua a fare i conti con l’emergenza infortuni e con le condizioni fisiche di alcuni giocatori nel momento più delicato della stagione. Anche in vista dello sprint finale di campionato, Antonio Conte deve monitorare attentamente lo stato della rosa, che raramente in questa stagione è stata al completo. Come evidenzia Repubblica, avere tutta la squadra a disposizione è stato finora quasi impossibile per gli azzurri. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’organico del Napoli continua a convivere con diversi problemi fisici e la situazione potrebbe accompagnare la squadra anche nella volata conclusiva del campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte in ansia per Hojlund

Articoli correlati

Leggi anche: È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte

Ansia in casa Napoli, problemi per Hojlund: Lecce a rischio!Il Napoli non riesce a trovare pace, neppure con i rientri di Kevin De Bruyne, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay.

Stop Nazionali Finito: Campionato al via tra ansia e infortuni!

Una raccolta di contenuti su Napoli Conte in ansia per Hojlund

Temi più discussi: Napoli, Conte in ansia. L’incognita Vergara spegne gli entusiasmi; Lobotka si ferma: Napoli in ansia, è a rischio per la sfida contro il Torino; Napoli in ansia per Vergara: è in dubbio per la prossima; Sal Da Vinci porta bene al Napoli, in attesa che Conte e Adl cantino: Saremo io e te, accussí, sarrà pe sempe sì Il Napoli batte il Torino 2-1. Alisson Santos migliore in campo. Rientrano Anguissa e De Bruyne. Napoli e Conte tornano a sorridere (era ora). Di.

Vergara, esami confermano. Napoli in ansiaIl Napoli resta in attesa di capire l’entità dell’infortunio di Antonio Vergara. La diagnosi ufficiale arriverà nelle prossime ore, ma le sensazioni non sembrano incoraggianti. Come riportato da Repub ... napolipiu.com

Napoli in ansia per Vergara: è in dubbio contro il LecceNapoli in ansia per Vergara: il talento azzurro è in dubbio per la sfida contro il Lecce. Antonio Conte valuta l’alternativa Giovane. europacalcio.it

Cosa è accaduto ieri sera in via Stadera Ora lo sappiamo. Un forte boato ha fatto svegliare mezzo quartiere della popolosa area a ridosso di Poggioreale, nel quadrante Orientale di Napoli. Era un ordigno artigianale, esploso davanti ad un palazzo - facebook.com facebook

Durante la visita di Hitler a Napoli nel 1938 un folto pubblico fu schierato lungo via Caracciolo, in attesa del suo passaggio su una macchina scoperta. Quando il Fuhrer passò in piedi nella macchina e tese il braccio nel saluto nazista, una voce dal pubblico no x.com