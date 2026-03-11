Napoli | Carabinieri intervengono in una piazza di spaccio Pusher in manette

I carabinieri di Napoli sono intervenuti in una piazza di spaccio e hanno arrestato un uomo di 53 anni. Durante l’operazione, il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello e di somme di denaro ritenute proventi dell’attività illecita. L’uomo è stato messo in manette con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti.

Spaccio e detenzione di stupefacenti: 53enne arrestato dai carabinieri con coltello e proventi del reato. Blitz antidroga a Scampia da parte dei carabinieri della locale stazione che hanno arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti il 53enne già noto alle forze dell'ordine Luigi Mari. I militari hanno notato e pedinato il pusher fino a via Ortese. Lì avviene lo scambio con un tossicodipendente che per una decina di euro ottiene del crack. Il cliente verrà fermato e segnalato alla Prefettura. I militari osservano poi che il 53enne percorre più volte la rampa delle scale dell'isolato. L'uomo viene bloccato mentre prendeva dal nascondiglio altre 6 dosi di crack.