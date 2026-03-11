Napoli 13enne accoltellato alle 21.30 nella turistica via Toledo era intervenuto per sedare una rissa tra coetanei colpito alla coscia non è grave

A Napoli, intorno alle 21.30, un ragazzo di 13 anni è stato ferito con un colpo di arma da taglio nella zona di via Toledo. L’intervento si è verificato mentre il giovane cercava di calmare una rissa tra coetanei. Dopo essere stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini, i medici hanno stimato una guarigione in sette giorni. I carabinieri hanno ascoltato il ragazzo nelle ore successive.

Napoli, 13enne accoltellato alle 21.30 nella strada dei turisti, via Toledo; era intervenuto per sedare una rissa tra coetanei. Colpito alla coscia non è grave. Via Toledo a Napoli Tutto si è svolto intorno alle 21.30, in via Toledo, la strada più frequentata dai turisti che dovrebbe essere anche la più sicura, dal momento che è racchiusa tra Palazzo San Giacomo, sede dell'amministrazione comunale, e Palazzo di Governo, che ospita gli uffici della Prefettura. E' qui che un gruppo di ragazzini si è affrontato ed è qui che un 13enne, figlio di incensurati che non hanno mai avuto problemi con le forze dell'ordine, si è trovato al centro di un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori dei punti di sutura che sono stati applicati dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini.

