Myriam Sylla brillante in CEV Cup | tabellino di rispetto il Galatasaray ipoteca la finale europea

Il Galatasaray Istanbul ha vinto 3-0 contro il Voltuntari 2005 nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley femminile, con set 25-14, 25-15 e 25-19. La partita si è giocata in Turchia, e Myriam Sylla si è distinta con una prestazione di rilievo. La squadra turca si avvicina alla finale europea dopo questa vittoria convincente.

Il Galatasaray Istanbul ha sconfitto il Voltuntari 2005 con un perentorio 3-0 (25-14; 25-15; 25-19) nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La compagine turca ha rispettato il pronostico della vigilia contro le poco quotate rumene di fronte ai mille spettatori del Burhan Felek Salonu e ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione dell’atto conclusivo: basterà conquistare due set nella sfida di ritorno per meritarsi il diritto di fronteggiare la vincente di Chieri-Dresda. Myriam Sylla ha ricoperto un ruolo determinante per l’affermazione delle giallorosse, ora guidato da coach Alberto Bigarelli (Massimo Barbolini sembra essere in predicato di approdare a Novara per la prossima stagione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Myriam Sylla brillante in CEV Cup: tabellino di rispetto, il Galatasaray ipoteca la finale europea Articoli correlati Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray passeggia in CEV CupMyriam Sylla non è scesa in campo in occasione dell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea... Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray di Barbolini avanza in CEV CupIl Galatasaray ha sconfitto il Roeselare per 3-1 (25-16; 24-26; 25-21; 25-17) e si è qualificato ai playoff della CEV Cup di volley femminile, la... Contenuti e approfondimenti su Myriam Sylla Myriam Sylla, chi è la pallavolista: il razzismo, la morte della mamma, il fidanzato cestista. «Tra 10 anni mi vedo a casa con due bambini»Tra i protagonisti assoluti dell'Italvolley femminile che oggi, domenica 7 settembre, ha conquistato i mondiali di pallavolo battendo la Turchia c'è Myriam Sylla, che aggiunge un titolo alla sua ... leggo.it Myriam Sylla, il fidanzato Alessandro Cappelletti: «Matrimonio? Reggo meglio la pressione in campo. Vogliamo una famiglia, l'Umbria una scelta di vita»«Sono appena tornato sull'isola». Il pronto di Alessandro Cappelletti catapulta nel suo mondo, diviso tra i suoi due amori: la pallacanestro e Myriam Sylla. A separarli c'è il Mar Mediterraneo. ilmessaggero.it