Mynet è il nuovo fornitore ufficiale della Mgm 2000

Mynet diventa il nuovo fornitore ufficiale della Mgm 2000. La partnership tra Asd Mgm 2000 e il provider di telecomunicazioni durerà fino a gennaio 2029. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione strategica tra le due parti. La società nero-verde continuerà a usufruire dei servizi di Mynet per il suo ambito sportivo. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente da entrambe le parti coinvolte.

