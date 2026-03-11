Muti unisce studenti e maestri | 3 tappe storiche

Il maestro Riccardo Muti si prepara a guidare l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in un progetto che coinvolge anche studenti dei conservatori italiani. Sono previste tre tappe in diverse città italiane, dove si esibiranno insieme in concerti pubblici. L’iniziativa mira a creare un collegamento diretto tra giovani musicisti e professionisti, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento e la collaborazione tra diverse generazioni di musicisti.

Il maestro Riccardo Muti sta per intraprendere un percorso unico che vedrà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini salire sul palco insieme agli studenti dei conservatori italiani. La tournée si svolgerà a luglio nelle città di Pompei, Lucca e Ostuni, trasformando antichi teatri in luoghi di incontro generazionale. In questo progetto, la musica non è solo arte ma diventa strumento di coesione sociale e culturale. Il 18 luglio l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei ospiterà il primo appuntamento, seguito da Lucca il 20 luglio e Ostuni il 22 luglio dello stesso mese. L’iniziativa mira a colmare il divario tra formazione accademica e professione, creando un ponte reale tra chi studia e chi già lavora nel settore musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

