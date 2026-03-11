Musica | al Cantelli un nuovo appuntamento con Il mondo della chitarra

Giovedì 12 marzo alle 20,45 presso l'auditorium del Conservatorio Cantelli di Novara si terrà un nuovo concerto della rassegna musicale

Giovedì 12 marzo, alle 20,45, sul palco dell'auditorium del Conservatorio Cantelli di Novara è in programma un nuovo appuntamento della rassegna musicale "Il mondo della chitarra". Protagonista della serata è Gianluca Barbero, che svolge da anni una attività concertistica e didattica di rilievo avendo collaborato tra gli altri con Angelo Gilardino e Luigi Biscaldi. Ha vinto importanti concorsi e ha inciso diversi compact disc tra i quali uno con le musiche del maestro vercellese Giuseppe Rosetta. Importante anche il suo lavoro di ricerca musicologica.

