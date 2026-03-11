Multivitaminico | rallenta l’invecchiamento solo nei casi

Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha analizzato i dati dello studio COSMOS, che ha coinvolto circa mille adulti che hanno assunto quotidianamente un multivitaminico e multiminerale per due anni. La ricerca si è concentrata sull’effetto di questi integratori sull’invecchiamento, evidenziando che il rallentamento si verifica solo in alcuni casi specifici. Il lavoro ha raccolto informazioni sui partecipanti durante il periodo di assunzione.

Un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine ha analizzato i dati dello studio COSMOS, coinvolgendo quasi mille adulti che hanno assunto un multivitaminico-multiminerale quotidiano per due anni. I risultati indicano un effetto piccolo ma statisticamente significativo sul rallentamento dell'invecchiamento biologico misurato tramite orologi epigenetici. L'indagine, condotta su una coorte specifica di partecipanti, non ha mostrato benefici diretti sulla mortalità o sulle malattie croniche come infarti e tumori, lasciando aperta la questione se questo intervento possa tradursi in una vita più lunga nella realtà clinica. L'analisi si concentra su chi parte già con un invecchiamento accelerato, suggerendo che il beneficio sia legato a carenze nutrizionali preesistenti piuttosto che a un vantaggio universale.