A Avellino, le multe per divieto di sosta o per il mancato pagamento del parchimetro vengono emesse regolarmente, mentre la segnaletica stradale risulta spesso confusa o poco chiara. La città registra un numero elevato di sanzioni e contestazioni legate a queste infrazioni, creando un quadro in cui le penalità sono frequenti e la segnaletica stessa non sempre facilita il rispetto delle regole.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella città di Avellino le multe per divieto di sosta o per il classico “grattino” scadut o non mancano mai. Anzi, negli ultimi tempi sembrano essere aumentate, anche in vista dell’imminente introduzione dei nuovi parcometri intelligenti che dovrebbero rendere il sistema dei parcheggi ancora più controllato e digitalizzato. Tutto regolare, almeno sulla carta. Il problema nasce però quando la realtà delle strade cittadine non riesce a stare al passo con la rigidità delle sanzioni. In molte vie del capoluogo irpino, infatti, il rifacimento dell’asfalto è stato realizzato in modo talmente approssimativo da rendere difficile perfino capire dove sia consentito parcheggiare e dove invece no. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Multe a raffica ma segnalatica confusa: il caso Avellino

Articoli correlati

Raffica di multe per 'violazioni' della Ztl ma il giudice ribalta tutto: vittoria di società casertana a FirenzeUn’importante decisione del Giudice di Pace di Firenze ha dato ragione a una società di Casaluce, assistita dallo Studio Legale Roma di Aversa,...

Leggi anche: Rifiuti abbandonati: controlli e raffica di multe

Una selezione di notizie su Multe a raffica ma segnalatica confusa...

Temi più discussi: Malpensa, raffica di multe per gli aspettoni che attendono i viaggiatori in divieto di sosta per non pagare il parking interno; Raffica di multe per gli aspettoni in attesa di amici e parenti all'aeroporto di Malpensa; Multe a raffica ai varchi in centro ad Alessandria. L’assessore: Una moratoria? Mi pare illegale; Caos rifiuti, raffica di multe ai commercianti.

Multe a raffica a Benevento, ma calano gli evasori: incassati 632mila euroIl fatturato della Multe spa viaggia a gonfie vele. È in sensibile crescita in città il numero degli automobilisti che scelgono di archiviare subito le pendenze dopo una violazione del Codice della ... ilmattino.it

Gallipoli: la telecamera ha il grandangolo, multe a raffica per i furbetti della ztlMulte a raffica per i furbetti del varco elettronico a Gallipoli: non sapevano che il grande fratello avesse allargato il suo sguardo. Eppure la novità era anche segnalata, visto che qualche metro ... quotidianodipuglia.it

Discoteche catanesi poco sicure: controlli e multe Irregolarità in due locali... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Senorbì, 10 mila euro dalle multe per la sicurezza stradale x.com