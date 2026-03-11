Mps sì al progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca

I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno approvato ufficialmente il progetto di fusione, che prevede l’incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena. La decisione è stata comunicata oggi, segnando un passaggio chiave in un procedimento che coinvolge entrambe le aziende. La fusione dovrà ora passare alle fasi successive previste dalla normativa.

SIENA – I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno dato il via libera ufficiale al progetto di fusione per incorporazione dell'istituto milanese in quello senese. Un'operazione destinata a ridisegnare gli equilibri di Piazza Affari e del credito nazionale. Secondo quanto comunicato in una nota congiunta, il rapporto di concambio è stato fissato in 2,45 azioni del Monte dei Paschi per ogni titolo di piazzetta Cuccia. Il via libera dei board segna l'inizio di un percorso d'integrazione che punta a unire la solidità e il prestigio della storica banca d'investimento milanese con la rete e la rinnovata spinta dell'istituto senese, sotto un'unica grande insegna.