Mpa Fi e Udc hanno deciso | lunedì l' ufficializzazione del candidato sindaco Lillo Sodano

Lunedì sarà ufficializzata la candidatura a sindaco di Agrigento di Lillo Sodano. La decisione è stata presa da Mpa, Fi e Udc, che hanno confermato l’annuncio durante una riunione. Calogero Sodano ha deciso di sciogliere la riserva e di presentare pubblicamente la propria candidatura in quella data. La comunicazione è stata resa nota nel corso di un incontro tra le forze politiche.

Calogero Sodano scioglie la riserva e annuncia che lunedì presenterà ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Agrigento. Ad appoggiarlo ci saranno Roberto Di Mauro del Mpa, Riccardo Gallo di Fi e Decio Terrana di Udc. Un passo indietro su Calogero Sodano? Il Centrodestra nel caos. pensando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

