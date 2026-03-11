Mozzarella di bufala campana tornano i Seminari Dop | libri cultura e degustazioni alla Reggia

Riprendono i “Seminari Dop” dedicati alla mozzarella di bufala campana, organizzati dal Consorzio di Tutela. Gli eventi si svolgono alla Reggia e prevedono incontri con autori, degustazioni e momenti dedicati alla cultura del prodotto. La serie di appuntamenti vuole valorizzare la tradizione e la qualità della mozzarella di bufala campana attraverso un calendario di eventi pubblici.

Riparte il ciclo di incontri culturali promossi dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP. Da marzo a settembre è in programma la seconda edizione dei "Seminari Dop – Incontri d'autore", un progetto che mette insieme libri, riflessioni sui temi di attualità e valorizzazione delle.