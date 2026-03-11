Motorola edge 70 fusion | elegante resistente e dalla lunga autonomia

Motorola ha presentato il nuovo edge 70 fusion, uno smartphone di fascia media caratterizzato da un design elegante e resistente. Il dispositivo offre una batteria che può durare fino a sette ore di autonomia continuativa. La tecnologia e le caratteristiche tecniche sono state sviluppate per garantire affidabilità e stile, rivolgendosi a utenti che cercano un prodotto bilanciato tra estetica e funzionalità.

Da Motorola arriva il nuovo edge 70 fusion: smartphone di fascia media dal raffinato design, con batteria fino a 7.000 mAh e nuova fotocamera principale Sony Lytia 710.